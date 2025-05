C'è un favorito per dirigere la finalissima di Monaco di Baviera. Il prossimo 31 maggio, in terra tedesca, quando scenderanno in campo Inter e PSG per contendersi la Champions League, l'arbitro potrebbe essere Istvan Kovacs, 41enne romeno che lo scorso anno ha diretto la finale di Europa League Atalanta-Leverkusen.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Kovacs è considerato tra i migliori di Champions assieme a Vincic, Turpin e Letexier. Rosetti, capo degli arbitri Uefa, lo ha designato per Real-City, Liverpool-Psg, Real-Dortmund, Inter-Arsenal e Bayern-Psg.

Sfuma, invece, il sogno di Letexier, visto che in finale ci andranno i connazionali parigini. Qualche chance per l’inglese Oliver mancando club di Premier. Lunedì l’Uefa comunicherà i nomi per le tre finali