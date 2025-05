Lustro a livello sportivo, di immagine. Ma non solo. Anche l'aspetto economico vuole la sua parte e così la Gazzetta dello Sport ricorda i ricavi pazzeschi dell'Inter ottenuti grazie al percorso in Champions League.

In particolare, i premi Uefa cominciano a diventare ricchissimi per i nerazzurri. Grazie alla qualificazione alla finale di Monaco di Baviera, il club può considerare nelle sue casse oltre 133 milioni. Il successo nell'ultimo atto - si legge - aggiungerebbe poi altri 10,5 milioni per un totale di circa 144 milioni (la cifra esatta si conoscerà soltanto in seguito).

Considerando poi le sette partite in casa, con quasi 25 milioni da Bayern e Barcellona, le casse del club di Oaktree sorridono e non poco...