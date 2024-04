"Meraviglie sparse, un regalo per Thuram, un pallone d'oro a Dimarco e un recupero da applausi": questo il giudizio della Gazzetta dello Sport per Sanchez, migliore in campo con 7 in pagella. Da contraltare Acerbi (5), il peggiore tra i nerazzurri.

In generale, voti non troppo sorridenti per gli interisti che ieri non sono andati oltre il 2-2 con il Cagliari. Bene Barella, Calhanoglu, Dimarco e Frattesi con 6,5; si fermano al 6 Bisseck, Bastoni, Darmian, Dumfries, Carlos Augusto, Arnautovic e lo stesso Inzaghi.

Sotto la sufficienza, oltre al già citato Acerbi, col 5,5 ci sono Sommer e Mkhitaryan.

Senza voto Buchanan.