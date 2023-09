La necessità aguzza l'ingegno. Un proverbio che è di gran moda in casa Inter negli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda le strategie di calciomercato, ma non solo. Anche i vari allenatori hanno dovuto spesso trovare risorse dove meno ci si aspettava e pure stavolta non sarà da meno.

Dopo il ko di Arnautovic, infatti, a Inzaghi restano appena tre attaccanti per due posti: Lautaro, Thuram e Sanchez. Considerando la prevedibile lunga assenza dell'austriaco e il calendario fitto, facile ipotizzare in alcune situazioni delle soluzioni "fantasiose" per ovviare al momento contingente, magari a gara in corso. Sia il tecnico nerazzurro che la società si sono già espressi: non si tornerà sul mercato, nessun tesseramento di svincolati. Quindi le voci relative ai vari Zaza, Quagliarella, Okaka, Gomez e compagnia sono da cestinare. Si farà con quel che si ha.

La prima opzione in caso di emergenza è Mkhitaryan, ma c'è pure Sensi. E attenzione a Davy Klaassen: l'olandese non ha ancora debuttato in maglia nerazzurra, ma presto potrebbe scoccare la sua ora. Da mezzapunta in una sorta di 3-5-1-1? Chissà. Le caratteristiche tecniche dell'ex Ajax si potrebbe adattare alle idee di Inzaghi, che una cosa simile l'ha fatta alla Lazio con Luis Alberto alle spalle di Immobile. Klaassen è una mente superiore, legge calcio come pochi e sa adattarsi in più zone del campo. E in carriera ha spesso ricoperto il ruolo di trequartista (198 volte, più di ogni altro), seppur non propriamente in un 3-5-1-1 ma più in un 4-2-3-1. Klaassen non è assolutamente un mediano, ma un centrocampista di qualità e geometrie, con tiro da fuori e ultimo passaggio. Le sue ottime doti di inserimento potrebbero favorirne l'impiego proprio lì, da guastatore vecchia maniera. Non a caso tra Ajax, Everton, Werder Brema ha segnato 109 gol e fornito 64 assist.

La necessità aguzza l'ingegno. E Klaassen può essere certamente quello che trasforma l'ingegno in oro.

