"Se c'è voglia di andare a giocarsi la finale? Assolutamente, io e i giocatori ce la stiamo gustando perché dopo la finale abbiamo dovuto meritarci un posto in Champions e la Coppa Italia. Adesso la stiamo assaporando, vogliamo arrivare fino in fondo, ora che siamo qua vogliamo giocarci le carte nei migliore dei modi". Così Simone Inzaghi, parlando in esclusiva a Sportmediaset alla vigilia di City-Inter, ultimo atto della Champions League.

Hai ben chiara la formazione per domani?

"Senz'altro. Abbiamo tanto da fare, scioglieremo gli ultimi dubbi nell'ultimo allenamento. Vedremo di fare le scelte più opportune, spero di averli tutti a disposizione".

Cosa deve fare e cosa non deve fare l'Inter contro il City?

"Il City lo conosciamo tutti, sappiamo che è la più forte al mondo, anche nelle poche sconfitte che ha fatto lo ha dimostrato. Undici siamo noi, undici sono loro. Sappiamo il nostro percorso, dovremo fare questa partita con tantissima testa".

