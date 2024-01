Simone Inzaghi si presenta sorridente a Dazn al termine della partita per commentare così la bella vittoria dei suoi: "Si è parlato tanto di Inter in settimana, ma abbiamo lavorato bene, l'abbiamo prearata nel migliore dei modi in 5 giorni ed ero tranquillo stamattina. Abbiamo fatto un allenamento leggero ma ero fiducisio, la squadra era concentrata, sapevamo di affrontare un avversario di valore e abbiamo avuto un bell'approccio".

Quanto sono importanti le rotazioni specialmente in attacco?

"Di Arnautovic e Sanchez sono molto contento per come lavorano, Sanchez è arrivato dopo, Arnautovic ha avuto un infortunio, hanno giocato meno anche per l'alto rendimento di Lautaro e Thuram ma sono stati determinanti quando sono scesi in campo. Per me i segnali sono quelli al di là del minutaggio e dei gol, anche io sono stato attaccante e sono quanto è importante, ma non ho voluto rischiare nulla oggi sul 3-1, avrebbero potuto trovare spazio per come si sono allenati ma i 5 cambi erano finiti".

Quanto c'è di tuo in questa vittoria e quanto di risposta della squadra alle critiche?

"Lavoriamo tanto e ascoltiamo poco, domenica non avevamo fatto bene, stasera abbiamo trovato un campo splendido a Monza, le ultime due in casa a San Siro, all'olimpico e a Genova c'erano delle imperfezioni invece a Monza era perfetto e abbiamo giocato molto bene. Siamo una squadra molto tecnica che sa giocare bene e anche la fase di non possesso è stata fatta bene, di squadra, bravi tutti".

Ora ci si tuffa nella Supercoppa, è un problema mettere in pausa il campionato?

"Siamo i detentori del titolo da due anni, c'è una nuova edizione, però lo sapevamo. Speravamo di giocare una partita secca ma andiamo con fiducia in Arabia sapendo di giocare contro altre 3 squadre in forma che faranno di tutto per alzare il trofeo, ma lo faremo anche noi".

I sondaggi dicono Inter per lo scudetto...

"Io ascolto, non mi esprimo. Dobbiamo essere ambiziosi, fare più partite possibili, abbiamo rinnovato tanto ma la squadra sta facendo grandi cose e sta avendo grandissima continuità ma ci sono avversari altrettanto preparati che ci stanno dando del filo da torcere, mancano ancora 18 partite".