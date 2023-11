FC Internazionale Milano e Dole Italia annunciano di aver siglato un accordo che vedrà l'azienda leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium Official Fresh Fruit Supplier e Official Women Partner per le prossime due stagioni sportive.

Dole Italia ha scelto il Club nerazzurro per consolidare la propria presenza nel mondo dello sport ai massimi livelli. Questa partnership unisce due brand caratterizzati dalla stessa attenzione al benessere delle persone e dal blasone internazionale: entrambe le realtà sono infatti riconosciute globalmente come eccellenze dei propri settori.

"Siamo felici di accogliere Dole Italia, azienda leader del settore food, all’interno della nostra famiglia di partner. Questo accordo unisce due brand che hanno a cuore l’importanza dello sport per la salute e il benessere delle persone - le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate del club nerazzurro -. Siamo inoltre molto soddisfatti che Dole Italia abbia deciso di sostenere anche le Inter Women, riconoscendo il valore aggiunto di associarsi alla nostra prima squadra femminile".

"Da anni noi di Dole coltiviamo uno stretto legame con lo sport di élite, al quale ci legano forti valori e principi quali sacrificio, rispetto, condivisione, lavoro di squadra oltre che naturalmente la grande attenzione verso la corretta e sana nutrizione - commenta Giusto Curti, General Manager Dole Italia –. E' pertanto con grandissimo orgoglio che annunciamo la partnership con l'Inter, una società che è vanto sportivo dell'Italia intera, e in particolare siamo entusiasti di supportare per la prima volta anche un team femminile, con il quale siamo certi percorreremo un cammino appassionante e vincente".

Dole Italia sarà presente nelle sale hospitality dello Stadio San Siro in occasione delle partite casalinghe dell’Inter: gli ospiti del Club nerazzurro troveranno infatti i prodotti del nuovo Official Fruit Supplier nel menù proposto nel prepartita delle gare di Serie A e Coppa Italia. Il coinvolgimento di Dole Italia si estende, inoltre, alle Inter Women: il brand sosterrà la prima squadra femminile in qualità di Official Women Partner e sarà presente, in occasione della prossima partita della Serie A Femminile che si disputerà sabato 25 novembre in casa contro il Milan, con dei corner dedicati. Nel corso della stagione verranno inoltre organizzate attivazioni sia digitali che fisiche che coinvolgeranno le calciatrici e lo staff tecnico della prima squadra femminile nerazzurra.

