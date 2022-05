Ivan Perisic è a un passo dal Tottenham. Come aggiorna Gianlucadimarzio.com, la società londinese ha appena avvisato l'Inter di una trattativa con il croato, il quale a sua volta si è messo in contatto con il club nerazzurro e ha chiamato anche Simone Inzaghi, ribadendo di voler andare a giocare in Premier League. L'Inter è convinta di aver fatto il massimo arrivando a un biennale a cinque milioni netti più bonus, offerta declinata dal calciatore anche a causa dei modi che non ha gradito. Già lunedì potrebbero svolgersi le visite mediche con gli Spurs. Per quanto riguarda la sostituzione, i nerazzurri si erano mossi in anticipo prendendo Robin Gosens a gennaio. L'idea per questo mercato è quindi quella di prendere un giovane, e i nomi in questo momento sono quelli di Raoul Bellanova del Cagliari e di Destiny Udogie dell'Udinese, che però costa di più e interessa ad altre squadre in Italia e all'estero.