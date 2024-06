L'Aston Villa vuole Denzel Dumfries. Il direttore sportivo Monchi, scrive oggi Tuttosport, ha contattato gli agenti dell'olandese per capire le richieste d'ingaggio, che non dovrebbero discostarsi dai 5 milioni chiesti all'Inter. La valutazione dei nerazzurri è di 30 milioni di euro, anche se a bilancio il giocatore peserà 3,7 milioni avendo un solo anno di contratto.

La squadra perderebbe però un titolare e per questo il club potrebbe anche arrivare a scadenza pur di tenerlo, nel caso in cui non si arrivi a un accordo per il rinnovo e non ci siano offerte all'altezza.