Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu lavorano per recuperare al più presto dai rispettivi problemi fisici e tornare così a poter fornire quell'apporto di rilievo di cui l'Inter ha bisogno rialzare la testa. L'aggiornamento arriva da Sky Sport, che riferisce come entrambi sperano di farcela per la sfida contro la Roma, ma lo staff dell'Inter non vuole correre rischi, soprattutto per il belga. A tal proposito, per Big Rom, saranno decisivi saranno gli esami nella settimana che ci apprestiamo a varcare.