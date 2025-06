A partire da oggi, il River Plate di Marcelo Gallardo si ritroverà nel proprio centro sportivo per riprendere gli allenamenti e iniziare la preparazione per il Mondiale per Club, dove i Millonarios saranno avversari dell'Inter nel girone. Questa prima settimana di lavoro sarà incentrata sul fisico, quasi una sorta di mini precampionato. La squadra bonarense si trasferirà nei prossimi giorni a Seattle, lì dove giocherà la prima partita contro i nipponici degli Urawa Red Diamonds.

Il primo blocco arriverà nella Rainy City mercoledì 11 giugno per iniziare gli allenamenti presso lo Starfire Sports, centro di allenamento situato a 16 chilometri dal Lumen Field. Una volta arrivati, saranno raggiunti dai giocatori impegnati nelle rispettive Nazionali: Paulo Díaz (Cile), Kevin Castaño (Colombia) e Franco Mastantuono (Argentina).