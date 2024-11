"Avvio deludente. Taremi, così non va: sbaglia un rigore e la crisi del gol continua con l’Iran". Questo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport a riguardo dell'ex Porto. Una critica feroce, forse esagerata della rosea, che sottolinea l'unica rete messa a segna dall'iraniano da quando è arrivato all'Inter: il rigore contro la Stella Rossa in Champions. E si torna a evidenziare il "vuoto" alle spalle di Thuram e Lautaro.

"I conti si fanno presto: tra le squadre di vertice l’Inter è una mosca bianca, perché nessuna delle prime 7 in classifica ha mandato in gol appena due degli attaccanti presenti in rosa, come invece è successo in casa nerazzurra", scrive la Gazzetta. A Inzaghi, insomma, mancano le firme delle alternative alla Thu-La: Taremi, Arnautovic e Correa.

L'austriaco ieri non è stato impiegato dalla sua nazionale nel successo in Kazakistan, mentre per Taremi il match in Corea del Nord è stato incredibile: tre assist d'oro già nel primo tempo, poi autogol e rigore fallito, nel 3-2 finale per i suoi. "E così, dopo le prime 19 gare stagionali tra club e nazionale, Taremi si ritrova risucchiato in una crisi di rendimento mai vissuta da quando gioca in Europa: i gol sono appena due (all’unico da interista si aggiunge quello segnato a settembre al Kirghizistan), mai così pochi nello stesso spicchio di stagione delle annate precedenti", si legge. Va detto che se in Champions è stato impiegato con continuità, in campionato ha giocato solo una volta dall'inizio...

