L'undici titolare dello scorso anno era quasi una certezza granitica. Almeno dieci su undici, considerando l'eterno ballottaggio Darmian-Dumfries. Quest'anno, invece, Inzaghi potrebbe avere qualche dubbio in più nella scelta dei titolari.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, ci sono quattro giocatori che spingono forte alle spalle di chi dovrebbe partire dal 1' sulla carta. Sono Martinez, Zielinski, Taremi e Frattesi.

In mezzo al campo, scalpitano l'azzurro e il polacco: il primo è cresciuto rispetto a un anno fa e si aspetta di trovare maggiore spazio; il secondo ha una qualità riconosciuta ed è di un altro livello rispetto a chi l'ha preceduto (Klaassen e Sensi).

Thuram e Lautaro, in attacco, restano intoccabili, ma forse meno intoccabili di un anno fa perché Taremi ha tutto per mettere in difficoltà Inzaghi nelle scelte. E poi l'iraniano è un attaccante completo, che saprebbe integrarsi sia con il capitano che con il francese.

Infine, tra i pali, Sommer parte davanti, ma occhio a Martinez. Sull'ex Genoa sono stati investiti soldi veri dal club e c'è la fondata speranza che possa essere il titolare del futuro. Ma già nel presente potrebbe insidiare lo svizzero...