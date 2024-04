Vertice tra dirigenza e Inzaghi a breve, forse già la prossima settimana: c'è da stilare il programma in vista della prossima stagione, possibile con largo anticipo grazie al successo già ottenuto in campionato.

Ebbene, in quella sede il tecnico nerazzurro chiederà la permanenza dei big per consolidare il gruppo vincente, senza ripetere quindi quanto visto un anno fa dopo la finale di Champions. Zero trattative avviate in uscita - come conferma la Gazzetta dello Sport - anche se bisogna fare attenzione alle possibili offerte per Thuram: arrivato a zero, il francese ha una clausola rescissoria di 85 milioni e piace a parecchi, soprattutto al PSG. Ma al momento non si registrano volontà particolari del diretto interessato.

Il primo tassello dal quale ripartire resta Lautaro, fondamentale dentro e fuori dal campo. Il nuovo contratto fino al 2029 con stipendio da nove milioni circa (sopra la media di questa epoca tra i nerazzurri) è ormai vicino, l'accordo in grande parte è stato già trovato come conferma la rosea.