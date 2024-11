Ammucchiata! Difficilmente, dopo 12 turni, si ricorda una classifica così corta lassù al vertice: ben 6 squadre in 3 punti. Il pari di San Siro tra Inter e Napoli contribuisce al traffico di alta classifica.

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi nel raccontare la sfida tra Inzaghi e Conte terminata 1-1: l'Inter si è dimostrata superiore, ha giocato e creato di più (un palo, un rigore sbagliato da Calhanoglu), ma non è riuscita a certificare il dominio nel tabellino. Le fatiche di coppa, da cui è immune il Napoli, possono avere influito, anche se curiosamente Inzaghi ha operato i primi cambi solo all’82’. Conte, che ha fermato la Juve allo Stadium e spianato il Milan a San Siro, si è confermato più a suo agio quando può giocare di rimessa. Al momento, la solidità è il marchio del nuovo Napoli, mentre in costruzione ancora manca qualcosa.

E qui la rosea avvisa Inzaghi: lo scorso anno ha vinto tutti gli scontri diretti tranne la trasferta allo Stadium (1-1), quest’anno ha pareggiato in casa con Juve e Napoli e perso col Milan. "Dovrà ritrovare le vecchie abitudini, se vuole tenersi il tricolore al petto, ma è in netta crescita di gioco e condizione. Dopo 12 giornate, resta la prima favorita al titolo".

Anche ieri sera, dunque, l'’Inter, nel complesso, ha fatto di più ed è piaciuta di più. Ma il punto, proprio per questo, non basta a Inzaghi e fa più felice Conte.

