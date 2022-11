Resta complicato ragionare su un accordo a lunga scadenza, ma dalle parti di Milano hanno tutta l’intenzione di non perdere per strada un giocatore così. "Il contratto del bosniaco, da 5 milioni netti più bonus, scade a giugno. Il rinnovo è più che un’opzione - scrive la rosea -. È la strada che tutte le parti in causa vogliono percorrere. Non passerà troppo tempo prima di affrontare il discorso, durante la pausa Mondiale l’occasione sarà colta".

In un’intervista rilasciata la stagione alla Gazzetta, Edin confessò la voglia di chiudere la carriera nell’Inter, ora diventata la sua priorità nonostante l'idea di lasciarsi andare ad un'ultima esperienza all'estero (come gli Stati Uniti ad esempio). Dzeko a Milano sta bene e presto potrebbe prolungare il suo contratto, con il tema economico da affrontare: il quotidiano parla in questo senso di una possibile rivisitazione al ribasso dell’ingaggio, "magari a fronte di un contratto da un anno con opzione per un secondo".