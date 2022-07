Gleison Bremer è la grande priorità dell’Inter e non sarà l'unico colpo per una difesa che, con tutta probabilità, sarà orfana di Milan Skriniar . Il club nerazzurro ha da tempo un accordo con il brasiliano per un quinquennale da tre milioni di euro a stagione, ma la dirigenza interista - assicura La Gazzetta dello Sport - non si fermerà al centrale del Torino.

La prima scelta per completare la retroguardia resta Nikola Milenkovic: la Fiorentina lo valuta 15 milioni di euro e il serbo ha già detto sì all’Inter, anche se non è detto che la dirigenza interista riuscirà a portare a casa il doppio colpo spendendo cash. Ecco perché si battono anche strade alternative e low cost. "Ieri nella sede di viale della Liberazione si è visto Moussa Sissoko, agente (tra gli altri) anche del difensore francese Dan Axel Zagadou, appena svincolatosi dal Borussia Dortmund - ricorda il quotidiano -. È stato un incontro conoscitivo, ma il profilo del giocatore è preso in seria considerazione dall’Inter. È mancino (sarebbe il terzo in rosa tra i difensori) e ha un passato recente condizionato da diversi infortuni. Ma le qualità tecniche intrigano il club nerazzurro".

Dalle parti di Dortmund piace anche Manuel Akanji, anche se in questo caso si tratta di un discorso in ottica futura. Anche perché il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 e il BVB chiede 25 milioni per liberarlo. "Troppi - sentenzia la rosea -. Ma l’Inter sta verificando la possibilità di muoversi in anticipo per la prossima stagione, quando lo svizzero sarà svincolato: una specie di replica di quanto accaduto un anno fa con Onana".