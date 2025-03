Tempo di straordinari per Calhanoglu e Mkhitaryan. In un periodo particolarmente caldo del calendario, Inzaghi si affida ai due senatori del centrocampo (con Barella).

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, prima del match col Bayern dell'8 aprile, i nerazzurri avranno prima la necessità di consolidare la testa della classifica con l'Udinese (e poi col Parma) e in seguito ci sarà da vincere il primo derby della stagione dopo i flop dei tre già giocati. Ma se Frattesi rappresenta un'alternativa importante a Barella, a oggi gli altri due non hanno possibilità di tirare il fiato. Mkhitaryan perché c'è Zielinski infortunato, mentre Calhanoglu perché Asllani è squalificato sia in Coppa Italia che in Champions.

Diversamente, nelle altre zone del campo, Inzaghi potrà ruotare anche grazie ai rientri di Dimarco, Darmian, Zalewski e De Vrij. Perfino in porta - secondo la rosea - dovrebbe giocare Martinez contro il Milan.