Fase di riflessione, com'è giusto che sia di fronte a una scelta di vita più che professionale. Chi dava per scontato l'addio di Marcelo Brozovic all'Inter direzione Al-Nassr ha corso un po' troppo. Ieri la delegazione araba è stata nella sede dell'Inter e ha trovato l'accordo per l'acquisto del cartellino, ma nei colloqui con i rappresentanti del croato non c'è stato lo stesso successo. Infatti al momento Brozovic non ha accettato la proposta di un triennale da 20 milioni di euro a stagione, ma non è solo una questione di soldi.

Il classe '92, colui che ha l'ultima parola in questa operazione di mercato, si è preso tempo per pensarci. Che poi questa sia l'anticamera del rifiuto definitivo è presto per dirlo, sicuramente le voci provenienti da Barcellona, meta professionalmente più affascinante, non lo lasciano indifferente. Anche perché non per tutti i giocatori i soldi sono la massima ambizione. Senza dimenticare che, da quanto filtra dal suo entourage, fosse per lui rimarrebbe a Milano come aveva deciso quando ha firmato il rinnovo oltre un anno fa.

Palla a Brozovic, dunque, come sempre succede in campo nei momenti cruciali.