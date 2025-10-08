Partirà domani la spedizione nerazzurra per affrontare l'amichevole contro l'Atletico Madrid all'interno del rinnovato Benghazi international stadium, 41mila spettatori di capienza e un'umidità (si legge sul Corriere della Sera) in aumento con previsioni attorno ai 23 gradi di temperatura.

Della situazione in campionato delle due squadre ai libici interessa molto poco, l'amichevole è un'occasione vista con una febbre "tra l'ansia e l'adrenalina", come riporta il quotidiano. La Libra sarà l'unico Paese tra i cinque del Nordafrica assente alla prossima Coppa d'Africa in Marocco, dal 21 dicembre al 18 gennaio e politicamente ci sono difficoltà legate ai continui attentati.

La "Coppa della ricostruzione", in palio tra Inter e Atletico Madrid, è quindi una delle idee del potente Belgassem Haftar, direttore del Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, per rilanciare il Paese.