La telenovela legata a Federico Chiesa sembra destinata a tenere banco ancora per tutto il resto dell'estate. L'attaccante azzurro è ormai ai margini della Juventus 'per motivi di mercato', come confermato contro il Brest dallo stesso allenatore bianconero Thiago Motta. Il tempo stringe e c'è da trovare una soluzione che accontenti tutti. Come riportato dal Corriere della Sera, c'è il forte rischio che il calciatore possa farsi una stagione ai margini poiché non ritenuto adatto o adattabile al progetto tecnico della nuova Juve.

D'altra parte i numeri non sono dalla sua parte: costato alla Juve 90 milioni di euro lordi tra cartellino e stipendi, il calciatore in quattro stagioni ha messo a segno solo 32 gol in 131 partite. L'unica via sembra ormai quella della separazione, ma resta da capire chi riuscirà a trattare con la Vecchia Signora e ad accontentare il calciatore sull'ingaggio.

