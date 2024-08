Inter e Milan tengono aperte tutte le opzioni, da San Siro ai nuovi stadi a Rozzano e San Donato. È questo, come riporta Calcio e Finanza, il senso della lettera che i due club hanno inviato al sindaco di Milano Giuseppe Sala, come confermato oggi dal Comune in una nota ufficiale (RILEGGI QUI).

Le due società valutano gli aspetti economico-finanziari legati al Meazza "prendendo in considerazione ipotesi relative all’acquisto o al diritto di superficie dello stadio e delle aree di pertinenza", ma c'è un altro punto che - secondo CF - è stato evitato nel comunicato diramato da Palazzo Marino: nella stessa lettera, infatti, Inter e Milan scrivono anche che entrambe stiano comunque valutando valide alternative per costruire i propri stadi di proprietà, con riferimento a Rozzano e San Donato Milanese. "Un taglio rispetto al reale contenuto della lettera che non è piaciuto granché ai club", si legge.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!