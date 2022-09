"Udinese-Inter è la partita di alta classifica che non ti aspetti. L'Inter è all'ultima recita senza Romelu Lukaku che, dopo l'infortunio di fine agosto alla coscia, rientrerà dopo la pausa, senza andare in nazionale. Assenza pesante perché, contro i pesi massimi friulani, Big Rom avrebbe fatto comodo". Lo scrive il Corriere dello Sport nella presentazione del match odierno.

"L'Inter arriva alla Dacia Arena con meno certezze dei padroni di casa. Non c'entra il punto di differenza in classifica. O comunque non è quello che determina la differenza - si legge -. Inzaghi è già caduto 3 volte nei primi 8 incontri ufficiali: troppe per le ambizioni di Zhang. D'accordo, Simone ha vinto le ultime 2 senza prendere gol e ha sistemato una difesa che oggi è attesa da una prova tosta. Verrebbe da dire... della verità".