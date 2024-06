È Jaka Bijol il profilo osservato in maniera particolarmente attenta dall'Inter in questi campionati europei. Come svela il Corriere dello Sport, i nerazzurri anche l'altra sera l'hanno seguito con attenzione durante il match finito 0-0 contro l'Inghilterra, decisivo per il passaggio del turno della Slovenia.

In nazionale, Bijol gioca in una linea a quattro e si disimpegna senza problemi, ma il suo meglio lo dà nella difesa a tre dell'Udinese, agendo da perno centrale. E questo ha catturato l'attenzione dell'Inter. Considerando gli acciacchi di Acerbi e l'età non più verde di De Vrij, i nerazzurri iniziano a guardarsi intorno per le prossime annate.

Al momento - secondo il quotidiano romano - non sono previsti innesti, a meno di uscite. Ma in vista di giugno 2025 il contratto di Acerbi e di De Vrij sarà in scadenza e allora i discorsi cambieranno. Ecco perché qualche discorso è già stato fatto con l’Udinese e con l’entourage del giocatore sloveno che a febbraio compirà 26 anni. Per il CdS, già a gennaio si potrà mettere in piedi l'operazione per portare Bijol a Milano.