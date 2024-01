Quanto dovrebbe essere valutata l'Inter affinché Steven Zhang, in caso di cessione del club nerazzurro, guadagni sulla vendita o eviti almeno di rimetterci qualcosa nell’operazione? Calcio&Finanza ha calcolato i numeri dopo il documento svelato da Panorama nella serata di ieri da cui è emerso il patto esistente tra Suning e Oaktree. Un atto di 30 pagine che arriva Hong Kong dove si evince che il colosso di Nanchino si sia tutelato su questo fronte. Se non dovesse restituire i soldi al fondo americano, esiste una clausola che lega la possibilità di escussione del pegno a un potenziale incasso per gli Zhang sulla base di una equa valutazione di mercato degli attivi eventualmente pignorati.

"Partendo dal prestito erogato da Oktree, 275 milioni di euro con un tasso di interesse del 12%, nel mese di maggio del 2024 la somma da restituire si aggirerà intorno ai 385 milioni di euro. A questa cifra vanno sommati circa 308 milioni di euro di indebitamento finanziario netto del club nerazzurro (dati del bilancio chiuso al 30 giugno 2023), arrivando così a poco meno di 700 milioni di euro - si legge sul sito di Calcio&Finanza -. Infine, bisogna considerare le perdite che il nuovo azionista di maggioranza dovrà ripianare entro il 2027 e che ad oggi ammontano a 342 milioni di euro. Si tratta delle perdite legate ai bilanci chiusi al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2022 e il cui ripianamento è stato differito al quinto esercizio successivo, grazie all’ipotesi contenuta in uno dei diversi decreti legati all’emergenza Coronavirus".

"Sulla base di questi dati, gli impegni finanziari da sottrarre alla valutazione della società sarebbero pari a oltre 1,03 miliardi di euro (ricordando che l’importo esatto della cifra da restituire a Oaktree sarà noto solo a maggio 2024). Questo significa che, per ipotesi, se la valutazione dell’Inter ammontasse a 1,2 miliardi di euro – la stessa del Milan nell’ambito dell’affare Elliott-RedBird, nonché la cifra stimata ad esempio da Football Benchmark in termini di valutazione del club – gli Zhang incasserebbero una cifra intorno a 170 milioni di euro - conclude l'analisi di Calcio&Finanza -. Se invece la valutazione non dovesse superare il miliardo di euro, la proprietà cinese rimarrebbe sostanzialmente a mani vuote. Infine, non va dimenticato che dal 2016 a oggi la famiglia Zhang, tra prestiti soci (senza considerare quelli tramite Oaktree) e ricavi da sponsor, ha versato nelle casse dell’Inter oltre 670 milioni di euro, motivo per cui chiudere l’avventura nerazzurra in positivo appare attualmente piuttosto complicato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!