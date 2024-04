Attraverso il proprio profilo X, il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa offre alcuni chiarimenti sulla natura del finanziamento che il fondo statunitense Pimco si appresta a concedere a Steven Zhang per consentirgli di proseguire la sua avventura alla guida dell'Inter: "L'operazione è un 'bridge to equity', cioè finanziamento ponte. Zhang venderà il club prima della scadenza. Non è un finanziamento breve, ma è finalizzato alla vendita. E non durerà 3 anni. Poi bisogna fare i conti di quanto resterà a Zhang dopo aver rimborsato Oaktree; credo sui 150 milioni. Zhang non può andare avanti a rifinanziare all'infinito. Solo che non c'era tempo ora per vendere. Scade il 20 maggio. Era la cosa più logica un finanziamento ponte".

