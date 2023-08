Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessio Dionisi parla del suo Sassuolo e delle aspettative per il prossimo campionato.

Alessio, cosa chiede alla sua terza stagione in A?

«Che emerga l’esperienza accumulata nelle altre due. Io lo considero comunque un primo anno perché ripartiamo con tanti giovani e nuovi stimoli. Ho grande entusiasmo e sono orgoglioso di essere ancora qui».

Nel primo campionato 4-2-3-1 e un gioco verticale. Poi 4-3-3 e più inserimenti da dietro. Cosa dobbiamo aspettarci per il suo Sassuolo 3.0?

«Credo che l’allenatore debba adeguare le proprie idee alle caratteristiche dei giocatori. La cessione di Frattesi ci spinge a fare cose diverse, perché sarebbe impossibile sostituire Davide. A centrocampo cercheremo di proporre qualcosa di nuovo e dobbiamo migliorare nell’organizzazione difensiva generale».

Ci aiuti a conoscere Mulattieri.

«Mulattieri è l’alternativa a Pinamonti, ha avuto il percorso più lineare vincendo il campionato di B da protagonista. Mi piace molto il suo atteggiamento».

Si aspetta di più da Pinamonti?

«Per me Andrea è un giocatore forte, ma deve convincersi pure lui aiutandosi da solo. Deve avere l’ambizione di fare meglio, passa tutto dall’allenamento: è lì che si trova il feeling con la porta e con il gol».

Frattesi e Scamacca forse si ritroveranno all’Inter. Cosa succederà in quello spogliatoio?

«Ahahah... Sono davvero molto amici oltre che grandi giocatori. È stato bello vederli crescere qui. Il feeling personale in campo può essere prezioso perché ci si aiuta ancora di più in ogni situazione».

