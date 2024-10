Di padre in figlio? Secondo le informazioni raccolte dal sito Fussballeuropa.com, l'Inter sarebbe in contatto con l'entourage dell'attaccante classe 2005 Ruben Nicolas Sosa Rocha, discendente dell'ex attaccante nerazzurro Ruben Sosa, per valutare le possibilità di un suo approdo in Italia. Il piccolo Sosa, che milita nel La Luz, club di seconda divisione uruguayana dove sin qui ha collezionato dieci presenze con un gol, è attualmente in trattative con l'Inter, ma non ci sono ancora progressi. Sosa si sta concentrando principalmente sulla prossima Coppa del Mondo U20, che si terrà in Cile il prossimo anno.

Sosa, jolly offensivo, ha un piede sinistro forte e gli piace saltare l'uomo in dribbling. È stato convocato per la prima volta nell'Under 20 dell'Uruguay lo scorso agosto. Uno dei suoi più grandi modelli è stato suo padre, del quale guarda su Youtube le prestazioni con la maglia dell'Inter: "Vorrei emulare il gol che segnò contro l'Argentina nella Copa America del 1989. Sarebbe un gol da sogno", ha rivelato una volta al quotidiano El Observador per poi aggiungere: "A lungo termine, finché posso, sogno di giocare nel Nacional e prima o poi, se possibile, nell'Inter. Vorrei ripetere le gesta di mio padre in nerazzurro".

