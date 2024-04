Nel pieno della festa Scudetto, Sky ha intervistato Matteo Darmian per strappargli qualche battuta, partendo dalle sensazioni del momento: "La gioia più grande da calciatore, sono orgoglioso dei miei compagni e di chi ha fatto parte di questo cammino. Ognuno con le proprie qualità, soprattutto umane, hanno reso possibile tutto questo, una festa incredibile. Il momento è bellissimo".

Questo ruolo di jolly è un po' la tua forza?

"Una mia caratteristica, chiamiamola come vogliamo. Io cerco di mettermi a disposizione della squadera e del mister, di allenarmi nel modo migliore e portare quello che facciamo durante la settimana in campo".

Non hai avuto sempre una carriera rose e fiori, a volte giocavi poco. Come fa un atleta a uscire da questi momenti?

"Devo essere sincero, sono stato sempre molto equilibrato come persona, anche nei momenti più difficili ho sempre creduto in me stesso. Poi è normale che in una carriera ci siano momenti positivi o meno, ma fa parte del nostro mondo. Sono sempre rimasto me stesso, con i miei cari vicini, con le persone che mi vogliono bene che mi hanno sempre spinto a dare il massimo ogni giorno. Il lavoro paga sempre".

Quando sei arrivato all'Inter pensavi a un finale di carriera così? Quanto sono stati importanti prima Conte e ora Inzaghi per la tua crescita?

"Sono due allenatori che per la mia carriera sono stati e sono importantissimi. Conte l'avevo già conosciuto in Nazionale, il fatto di arrivare all'Inter e integrarmi con lui è stato più facile. Poi con lui e tutti i miei compagni hanno reso tutto fantastico, abbiamo subito vinto lo Scudetto ed è stato incredibile. Mister Inzaghi è come lo si vede, persona pacata che ti dà tranquillità. Con le sue idee ha fatto crescere ancora tanto questa squadra, non solo me. Ma c'è sempre spazio per migliorare anche se sono un po' vecchietto. Cerco sempre di fare il massimo e aiutare la squadra".

Ho letto che gli AC/DC sono il tuo gruppo preferito. Chi è la scarica in questa squadra? Pensi di ritrovare Conte da avversario?

"Non so, non sono decisioni che spettano a me. Noi cercheremo di migliorare ancora e dare battaglia sempre per poter continuare a vivere queste emozioni. Non ne ho mai abbastanza, è sempre bello viverle e cercheremo di fare del nostro meglio sia in queste ultime 4 partite sia l'anno prossimo. La scarica? Un po' tutti, il segreto è stato il gruppo, qualcosa di speciale fin dal primo momento. Si vedeva che in campo ci divertivamo, che stavamo bene insieme. Così è tutto più facile. La passione per gli AC/DC viene da lontano. Ero a Padova e con alcuni compagni siamo andati a vedere 'Iron Man' al cinema con la loro colonna sonora. Casualmente qualche settimana dopo sono venuti a Udine ed è stato il mio primo concerto, mi sono rimasti impressi".