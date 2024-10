Lo scorso 24 agosto, l'Inter ha stretto una partnership con Gate.io, una nota piattaforma di criptovaluta, facendo una mossa che dimostra la crescente importanza della blockchain nel settore sportivo. Di questo e altro ha parlato Luca Danovaro, Chief Revenue Officer del club milanese, in un'intervista al portale Mpost.io: "Blockchain e NFT sono strumenti per coinvolgere le nuove generazioni - le sue parole -. Nel nostro marketing mix, è importante perché vogliamo innovare costantemente. In futuro, la biglietteria potrebbe non solo rappresentare la quantità di denaro per cui si acquista un biglietto; dopo la partita, i biglietti potrebbero, attraverso NFT, essere preziosi per creare un'altra esperienza. Questo approccio non solo rafforza il coinvolgimento dei tifosi, ma apre anche nuove opportunità commerciali per il club, dando accesso a esperienze esclusive post-partita".

Sebbene la tecnologia blockchain offra nuove possibilità per i club calcistici e i tifosi, Danovaro sottolinea l'importanza della formazione nel colmare il divario tra sport e finanza digitale, soprattutto perché molti appassionati non hanno ancora familiarità con le complessità di blockchain, NFT e criptovaluta: "L'istruzione è importante per creare consapevolezza ed evitare che le persone abbiano paura di qualcosa che non conoscono - puntualizza Danovaro -. Insieme a Gate.io, stiamo pianificando attività per andare nelle università a parlare di cosa significano NFT, criptovalute e blockchain e di come possono aiutare a sviluppare il business dello sport".

L'Inter aveva già siglato accordi con piattaforme blockchain, in passato infatti è stata partner di Socios, come ha sottolineato Danovaro ricordando una delle iniziative studiate per i fan token: "Per la prima volta in assoluto, i tifosi hanno scelto l'inno per un momento chiave come una finale di Coppa Italia. È stato qualcosa di innovativo".

