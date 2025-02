Il difensore dell'Inter Yann Bisseck è intervenuto anche ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita con la Lazio. Il tedesco ha parlato apertamente di successo del gruppo nerazzurro: "Sì, come tutte le vittorie. Abbiamo fatto una bella gara, siamo l'Inter e siamo una grande squadra. Non ci interessa chi gioca, siamo forti e oggi lo abbiamo dimostrato".

Avete anche dimostrato di saper cambiare modulo, anche questo è un segnale di forza?

"Sì, per noi non è un problema se il mister dice di giocare a quattro. I giocatori sono ben educati, per noi non è un problema".

Sabato andate a Napoli con un punto di vantaggio su di loro. C'è più pressione su di loro o su di voi? Ed è una gara decisiva?

"Sì, è decisiva. Tutte e due le squadre vogliono vincere, penso che siamo più forti del Napoli ma dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Poi sono molto certo che vinceremo".

Continua la tua crescita, ormai sei un titolare aggiunto e un top della squadra.

"Io voglio solo giocare, non mi interessa essere il migliore o il peggiore. Per me conta solo giocare e vincere, penso di avere fatto un'ottima gara e devo continuare a lavorare. Poi le scelte non sono mie".

Affronterete il Milan in semifinale, la vostra bestia nera in questa stagione. Quanto ci tenete?

"Non stiamo pensando al passato. Vogliamo vincere tutte le competizioni, non importa se contro il Milan o con un'altra squadra. Dobbiamo pensare di essere più forti delle altre, poi ogni partita è differente. Vedremo quando giocheremo".

