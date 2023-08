Dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo in prestito dalla Sampdoria, Emil Audero rilascia a Inter TV le sue prime parole da nuovo giocatore dell'Inter:

Cosa significa per te arrivare in questo grande club?

"Per me vale tanto, è un salto di qualità per tanti motivi. Arrivo in un club che non ha bisogno di presentazioni, che ha raggiunto l'ultima finale di Champions League solo pochi mesi fa quindi ha migliorato ulteriormente il suo blasone storico. Sono molto contento e motivato, arrivare in una società del genere mi dà ancora più spinta e voglia di fare bene".

Zenga ha espresso parole di grande stima nei suoi confronti.

"Lo ringrazio, abbiamo parlato anche se brevemente. Mi auguro di ricambiare le belle parole spese coi fatti in campo".

Come ti descriveresti come portiere?

"Moderno, molto professionale, che col lavoro quotidiano ha ottenuto successo. Poi mi definisco uno che sa dire la sua su ogni aspetto, oggi è richiesto un portiere di questo tipo e penso di soddisfare questi punti di vista".

L'Inter sarà una possibilità di crescita ulteriore?

"Assolutamente sì, per me sarà un passaggio importante nella mia testa. Voglio dare seguito alle mie volontà in un club con tanti giocatori di qualità ed esperienza. Sono qui per crescere e per confrontarmi".

Con Barella, Bastoni e Dimarco hai giocato in Under 21.

"Sì, abbiamo condiviso tante belle esperienze con alcuni di loro. Abbiamo potuto affrontarci in varie squadre e categorie, è bello rivederli da compagni di squadra".

Quali sono i tuoi obiettivi in nerazzurro?

"Cercare di confermarmi in tutto quello che ho fatto fino ad oggi, giocare e vincere il più possibile se ci sarà la possibilità".

