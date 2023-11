Tocca a "Spillo" Altobelli "giocare" il derby d'Italia attraverso le colonne di Tuttosport. Partendo da due protagonisti in azzurro che saranno in campo per Juventus-Inter, ovvero Barella e Chiesa. "Penso che la differenza l’abbiano fatta proprio loro. Barella corre per quattro, fa bene le due fasi. Ha carattere e personalità con cui aiuta anche i compagni di squadra. Chiesa è stato nettamente tra i migliori in campo. Possono sicuramente essere importanti nella gara di Torino - afferma - Juve-Inter torna a essere un match importante. I nerazzurri sono più squadra, credo abbiano qualcosina in più rispetto ai bianconeri, ma poco. Forse potrebbe essere favorita l'Inter, anche se si gioca a Torino. Ma dico 50 e 50. Entrambe le squadre sanno di essere competitive. Non credo sia decisiva per lo scudetto, ma è importante per lanciare un messaggio".

Una delle differenze sta nei gol segnati. "Lautaro e compagni hanno segnato 29 gol, i bianconeri 19. La differenza principale tra le due rivali sta tutta qui. E nel calcio per vincere bisogna segnare - continua Altobelli - Una delle due vincerà sicuramente il campionato. L’Inter parte per vincere qualsiasi torneo, la svolta è dipesa dall’arrivo di Marotta, che ha portato tranquillità, sicurezza e la capacità di portare giocatori importanti a basso costo".

Elogi anche per Inzaghi. "Un allenatore già esperto, che pure con la Lazio aveva ottenuto ottimi risultati. Ha l’esperienza giusta per guidare l’Inter, gestisce nel migliore dei modi i calciatori nerazzurri. E pure questo non è facile. Simone come Allegri è tra i migliori. Capisce di calcio, sa allenare e soprattutto sa cosa vuole dai calciatori". Uno su tutti può essere decisivo. "Dovessi fare solo un nome, sarebbe Martinez. Nella Juve occhio a McKennie", risponde "Spillo".