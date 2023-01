Ma come hai potuto, caro Skriniar - nominato in pectore capitano - abbandonarti ad un così vile gesto da marrano? E non ci si riferisce alla tua improvvida espulsione, quanto piuttosto alla tua prossima retribuzione. Come tanti, ti sei fatto corrompere dal dio denaro, scritto rigorosamente in minuscolo, onde evitare confusioni con un Matteo presto destinato al crepuscolo...

Ma, a proposito di nomi: quello tuo di battesimo costituiva da sempre un'offesa permanente al nerazzurro "cristianesimo"? Vabbé: per lavare via quell'onta primordiale, sarebbe forse bastato apporre un'altra firma sul contratto, purché in originale. Ora saranno non solo i romantici nerazzurri a non trovare pace nel vedere un giocatore slovacco preferire un sia pur dorato parigino bivacco. Ché, tale, potrebbe presto rivelarsi: ossia una meta estemporanea che già ad un altro ex compagno era parsa scelta poco spontanea.

L'ha confessato da poco lui stesso: giusto Achraf Hakimi. Purtroppo, partito il marocchino, non siamo più riusciti ad arrivare primi. Quasi nessuno vuole capacitarsi che tu abbia osato ferire lo smisurato nerazzurro orgoglio scegliendo così brutalmente la via dell'insano portafoglio. Ti sarai magari offeso per tutte le occasioni in cui per i nostri colori ti eri speso, per poi ritrovarti con una società a tuo dire ingrata che, per il bilancio, ti voleva pure usare come contrappeso. Ma tant'è.

Marotta di sicuro aveva sbagliato ad additare il tuo ruolo di difensore come "ideale" sacrificio di mercato. Salvo forse pentirsi nel frattempo, dolendosi amaramente per il latte versato. Avresti potuto davvero, col tuo agognato rinnovo, tracciare il solco della diversità nerazzurra, inaugurando così un pallonaro "dolce stil novo". Proprio alla faccia dei dirimpettai che non sempre sanno destreggiarsi come illuminati e scaltri bottegai...