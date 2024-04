Notte di festa, notte che non finisce mai per i colori nerazzurri, non a caso proprio quelli del cielo e della notte. In Piazza Duomo ormai da oltre 3 ore i festeggiamenti per la vittoria del 20esimo Scudetto non accennano a concludersi e a dare una nuova scarica di adrenalina è stato l'arrivo, come promesso, di Federico Dimarco che si è affacciato per godersi i cori e gli applausi dei tifosi, cantando e saltellando con loro.

A seguire le immagini.