Dopo le quattro conferenze e le interviste con i broadcaster accreditati, l'Inter è scesa in campo. Ultimo allenamento prima della finale di Champions League, sull'erba dell'Ataturk dove domani i nerazzurri affronteranno il temibile Manchester City. Sguardi concentrati che però tradiscono anche serenità tra i giocatori di Simone Inzaghi, che come al solito non hanno lesinato impegno nel classico torello con cui ci si scalda. Poi il lavoro è proseguito con lavoro sulla velocità, mentre i portieri si sono messi a lavorare a parte. Successivamente, campo ridotto e distribuzione delle pettorine per la partitella, con frequenti cambi di formazione e richiesta, da parte dell'allenatore, di tanta intensità. Terminata la seduta, spazio agli avversari del City. A seguire le immagini.

