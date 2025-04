L'Inter è arrivata a Barcellona, dove domani sera affronterà i blaugrana di Flick nella semifinale d'andata di Champions League. Prima della conferenza stampa di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, come di consueto, i nerazzurri hanno assaggiato per la prima volta il terreno in cui andranno a giocare tra poco più di 24 ore con il classico walk around.

Marcus Thuram, l'uomo a cui è legato il grande dubbio di formazione, è rimasto seduto in panchina, osservando a distanza il test dei compagni sul prato dello stadio olimpico Lluis Companys in Montjuïc. Di seguito le immagini raccolte da FcInterNews.it.