"Senza paura". Titola così El Mundo Deportivo stamattina, come ci racconta l'inviato di FcInterNews.it Simone Togna. Stasera sarà un duello tra il miglior attacco e la miglior difesa secondo il quotidiano sportivo catalano. Riferimenti poi nelle pagine interne alle parole dei protagonisti ieri in conferenza stampa e ad altri aspetti che caratterizzeranno la partita del Montjuic, oltre a una rivelazione sul desiderio del presidente Joan Laporta di incontrare proprio l'Inter in semifinale.

A seguire il video.