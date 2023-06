Vigilia di Manchester City-Inter, finalissima di Champions League in programma domani sera a Istanbul. Steven Zhang ha rilasciato un'intervista molto importante a La Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi importanti. A partire dal futuro del club nerazzurro fino al ruolo centrale di Inzaghi, passando per Skriniar, il nuovo sponsor e il tema stadio. La commentiamo insieme a Mattia Todisco che si trova a Istanbul. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).