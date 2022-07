"Salve a tutti i tifosi interisti, sono un antichissimo tifoso ed ho appena letto ciò che ha scritto Rocco a proposito di Dybala, le risatine dei "gobbi" e gli sfottò dei milanisti. Premetto che non stravedo per Dybala e penso che a differenza di quanto successe con Platini, questa volta se l'Inter non prende Dybala é perché non lo vuole prendere e perché il buon Marotta non lo ritiene un rinforzo rispetto ai giocatori che sono già in rosa. Quindi tranquilli, nessuna risatina da parte dei "gobbi" che tra l'altro hanno i loro problemi per allestire una rosa competitiva. Poi il fatto che Dybala possa andare al Milan siamo sicuri che costituisca un vantaggio per il Milan? Uno degli interrogativi maggiori su Dybala é relativo proprio alla sua tenuta fisica il che ha portato proprio la Juve a non rinnovargli il contratto, inoltre ricordo che Dybala ricevette la maglia numero 10 perché nei piani avrebbe dovuto prendere per mano e guidare la squadra, bene questo step Dybala non lo ha mai fatto rimanendo un ottimo giocatore ma non un campione. Penso che la beneamata pur non avendo un campione in rosa, sia una squadra bene assortita in mano ad un ottimo tecnico come Inzaghi che ci ha fatto divertire e quest'anno penso ci farà divertire ancor di più. È giusto che i milanisti ci sfottano oggi per uno scudetto che a mio modo di vedere gli abbiamo regalato e ci possano sfottere se riusciranno a prendere Dybala, ma siamo sicuri che questo si traduca in un danno per l'Inter? Io non credo......Amala!!!!!".