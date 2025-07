Il Real Madrid cerca un giocatore che possa colmare il vuoto lasciato in rosa dall'addio di Kroos, con il nome di Rodri in cima alla lista dei desideri. Il faro del Manchester City ha un costo elevato che però i Blancos possono sostenere, soprattutto in caso di partenza di Rodrygo che potrebbe portare in cassa dagli 80 ai 100 milioni di euro.

Il profilo dello spagnolo non è però l'unico annotato sul taccuino delle Merengues: il quotidiano AS fa anche i nomi di Nicolò Barella, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister precisando però che tutti e tre "hanno contratti a lungo termine e sono cruciali per le loro squadre, il che rende impossibile rimuoverli dai loro roster. Tutti e tre gli accordi sono a tre cifre, tranne forse nel caso di Barella".