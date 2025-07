Nei giorni in cui l'Inter ha presentato l'offerta all'Atalanta e trovato già un accordo con il giocatore, anche il Napoli piomba su Ademola Lookman. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport, sostenendo che gli azzurri abbiano recapitato un'offerta importante direttamente agli agenti del giocatore.

"Se non fosse che l'Inter in questo momento è in vantaggio, certo", sottolinea il quotidiano romano aggiungendo che "l'offerta d'ingaggio è superiore ai 4 milioni proposti dall'Inter: 5 milioni, con i benefici del Decreto Crescita - si legge -. Se il giocatore darà il via libera, conteso com'è, si passerà a trattare con la Dea". Il Napoli si è mosso viste le difficoltà della trattativa con il Bologna per Dan Ndoye, con il Nottingham Forest pronto all'affondo. Da qui la manovra di disturbo per il nigeriano che però ha già dato l'ok al Biscione, chiamato ora a trovare un'intesa con i bergamaschi.