La prossima settimana dovrebbe essere quella dell'arrivo in casa Juve Stabia di Giacomo De Pieri, in arrivo dalle giovanili dell'Inter. L'esterno offensivo nerazzurro sarà una delle leve del nuovo corso delle Vespe targato Ignazio Abate, che, come rivela lui stesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport, sarà improntato molto sulla linea verde: "Quest’anno cambieremo tanti giocatori e molti saranno giovani. Va dato loro tempo per trovare l’equilibrio. Insieme a Matteo Lovisa stiamo scegliendo i calciatori con elevate qualità tecniche e morali, nulla è più importante della squadra”.