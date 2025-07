L’Atalanta alza il muro e lancia un aut aut deciso all'Inter: Ademola Lookman potrà anche aver scelto i nerazzurri di Milano, ma sarà la società bergamasca a dettare le condizioni della cessione. È questo il messaggio chiaro e diretto che trapela da Zingonia - riportato dal Corriere dello Sport - dopo i contatti intercorsi con gli agenti del calciatore e i dirigenti nerazzurri.

L’offerta da 40 milioni di euro, formulata dall’Inter (tra parte fissa e bonus), è stata considerata insufficiente per un attaccante che ha chiuso la stagione con 15 gol in campionato e 5 in Champions League, rendendolo il terzo miglior marcatore della Serie A. Nessuna apertura, inoltre, sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, già bocciata senza appello.

A chi, come Ausilio, ha fatto sapere che l’Inter “non aspetterà in eterno”, l’Atalanta replica: “Non è un nostro problema. Lookman ha un contratto fino al 2027 e ogni decisione verrà presa alle nostre condizioni.”

Secondo quanto si legge, già lo scorso anno era stato fatto un patto con il giocatore: partenza possibile solo dall’estate 2025, ma al prezzo stabilito dal club. E con apertura anche all’estero. Proprio per questo, restano alla finestra anche l’Atletico Madrid e il Napoli, quest’ultimo pronto a reinvestire parte dei 75 milioni attesi dalla cessione di Osimhen. Il club di De Laurentiis potrebbe addirittura inserire Giacomo Raspadori come contropartita tecnica, opzione che l’Atalanta valuta con interesse.

Infine, ad aumentare la tensione, l’irritazione dei bergamaschi per il fatto che l’Inter abbia trattato inizialmente solo con l’entourage del giocatore, e non con la società. Al contrario del Napoli, che avrebbe già contattato direttamente i Percassi, mantenendo un rapporto corretto e diretto.