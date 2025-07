Rinnovo fino al 30 giugno 2029 per Haley Bugeja, attaccante maltese ventunenne che continuerà dunque a vestire i colori nerazzurri. Di seguito le parole dell'attaccante dell'Inter Women ai canali ufficiali del club subito dopo il prolungamento di contratto.

Haily, questo rinnovo rappresenta un nuovo capitolo con l'Inter, che significato ha per te questa scelta e che significato ha la fiducia del club nei tuoi confronti?

"Ovviamente sono molto grata che ho l'opportunità di continuare questa storia con l'Inter. Ovviamente una squadra come questa, secondo me, non è ogni giorno che una persona ha questa opportunità. Sono qui da due anni, adesso e mi trovo davvero bene. Mi sento a casa e in realtà non avevo dubbi di voler continuare la mia storia qui. E quindi sì, sono anche grata alla società che ha fatto vedere fiducia in me e mi ha dato questo contratto".

Cosa ti entusiasma maggiormente nel poter affrontare un'altra stagione con questo gruppo?

"Guarda, l'altro anno è stato fantastico, avrò ricordi per tutta la vita e sicuramente siamo tutti sulla stessa barca perché abbiamo un traguardo, vogliamo lavorare, ma nello stesso tempo vogliamo anche divertirci. Siamo ogni giorno a Interello, poi c'è la partita nel weekend e siamo tutte sempre unite. E secondo me la cosa più bella che abbiamo qui è l'unità. E io voglio continuare a dare fino alla fine il mio massimo per aiutare la squadra. E sì, speriamo per ottenere cose belle in un contesto importante e molto competitivo come è quello dell'Inter".

Come senti di essere cresciuta e quali aspetti vuoi continuare a sviluppare?

"Negli ultimi due anni mi sento cresciuta tanto, mi sento di aver dato davvero il mio massimo per aiutare la squadra e sento anche che qui c'è tutto quello che mi serve per aiutarmi, per crescere non solo non solo come una giocatrice, ma come persona. E quindi, come detto prima, non avevo dubbi di continuare qui perché visto che ho questa opportunità volevo sfruttarla e ovviamente voglio continuare ad imparare, continuare a svilupparmi e credo che questa società, questo gruppo mi aiuterà tanto".

Quali sono le tue ambizioni personali e quelle condivise con la squadra per la nuova stagione, anche in prospettiva internazionale?

"Sono secondo me quelli miei e quelli della squadra sono uguali e vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Adesso sono due anni che sono qui, il primo anno è stato abbastanza buono, ma ovviamente volevamo fare di più l'anno scorso. Forse abbiamo fatto più di quello che volevamo all'inizio, ma comunque quando vinci vuoi vincere ancora di più. Secondo me quando entriamo, quando iniziamo, possiamo anche capire che la squadra è forte e possiamo fare davvero delle cose buone quest'anno e secondo me tutti abbiamo tanta fiducia che possiamo fare meglio di dell'anno scorso. Ovviamente quest'anno c'è la Champions, è un'altra Coppa e un'altra opportunità di vincere qualcosa anche per me personalmente. Ovviamente voglio fare meglio di l'anno scorso, voglio crescere ancora, voglio fare più gol, voglio aiutare la squadra e come detto prima mi sento che è un posto fantastico per fare tutto quello".

In chiusura ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi nerazzurri.

"È un messaggio semplice: spero che posso darvi un sacco di emozioni sul campo, forse anche fuori e spero che mi date il supporto per esprimermi nel mglior modo possibile. Ho, come detto tanta fiducia che possiamo fare davvero qualcosa di buono quest'anno".