Le sirene turche continuano a risuonare su Hakan Calhanoglu. Dopo le voci (rimaste tali) sul Galatasaray, adesso è il turno del Fenerbahce, che però oltre ai 10 milioni per l’ingaggio destinati al regista deve offrirne una trentina all'Inter. "Di fatto - sintetizza oggi il Corriere dello Sport - cambia solo il club in questione, ma non le condizioni dei nerazzurri che considerano il giocatore come parte della rosa al 100 per cento e che dal diretto interessato non sono mai stati informati in merito al desiderio di lasciare Milano per tornare nella sua Turchia. Dunque l’Inter anche in questo caso prende soltanto atto delle voci che si susseguono, senza avere in mano nessuna richiesta all’altezza. In più il club nerazzurro si aspetta che il numero 20 confermi di voler rimanere".

In Turchia parlano di offerta quasi imminente per il play interista, ma il problema è che il Fener potrebbe arrivare fino a un massimo di 20 milioni per il cartellino. L'Inter aveva fatto sapere di voler risolvere il caso entro l'inizio del ritiro ed è probabile che un faccia a faccia possa andare in scena all'arrivo del turco, atteso ad Appiano tra martedì e mercoledì per i controlli al polpaccio.