Al termine dell'amichevole vinta per 7-0 contro la Virtus Verona, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla ai cronisti presenti nel ritiro di Valles aggiornando in primo luogo sulle condizioni di Dan Ndoye, che ha dovuto abbandonare la partita dopo pochissimi minuti per un contrasto duro subito da un avversario: "Si è girata un po' la caviglia, meglio non rischiare. In ritiro si rischia di perdere allenamenti e mi auguro che nei prossimi giorni riprenda a lavorare. Abbiamo avuto un paio di infortuni, va bene evitare guai".