Continua il lavoro di Federico Pastorello, ’agente di Mehdi Taremi per trovare una sistemazione all’attaccante in uscita dall’Inter dopo appena una stagione Si confermano i contatti con il Besiktas in Turchia, mentre dalla Premier League si registrano nuovamente le valutazioni in corso da parte di Fulham e West Ham. Lo riferisce Sportitalia.

Si confermano i contatti con il #Besiktas in Turchia. In Uk valutazioni in corso da parte di Fulham #ffc e West Ham #whufc https://t.co/Qt10BSpCJi — Gianluigi Longari (@Glongari) July 20, 2025