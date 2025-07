Non troppi aggiornamenti, al momento, sul fronte Lookman come fa sapere Sportmediaset che nell'edizione odierna di 'Studio Aperto' parla di agenti del giocatore in fortissimo pressing con l'Atalanta affinché venga mantenuta la tanto famosa promessa di cui si parla ormai da giorni, ovvero quella secondo la quale la Dea avrebbe fissato (lo scorso anno) a 40 milioni il prezzo per liberare Ademola. L'Inter, dal canto suo, potrebbe leggermente migliorare l'offerta economica da inoltrare alla società orobica per accaparrarsi il nigeriano ma si parla di un paio di milioni.

Il tentativo di disturbo del Napoli c'è stato, con i partenopei che hanno tentato di ingolosire il classe 1997 offrendo qualche milione in più rispetto all'ingaggio proposto dai milanesi, ma Lookman vuole solo l'Inter e sta forzando per raggiungere il club meneghino quanto prima.