"Il Napoli s’è mosso, l’Inter non ha arretrato ed è pronta a rilanciare, l’Atalanta è in attesa con le idee chiare". Il Corriere dello Sport fotografa così la situazione di Ademola Lookman, obiettivo numero uno del Biscione per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Sull'asse Milano-Bergamo ballano una decina di milioni tra l'offerta interista di 40 e la richiesta bergamasca di 50, ma nelle prossime ore qualcosa potrebbe cambiare.

Il quotidiano romano immagina sviluppi rapidi a partire dalla giornata odierna, perché "l'Inter ricomincerà oggi a lavorare intensamente all’affare e rilancerà" mentre il Napoli resta in posizione d'attesa, pronto ad inserirsi nel caso in cui la situazione di stallo dovesse proseguire: gli azzurri offrono al nigeriano un ingaggio di 5 milioni (superiore a quello proposto dall'Inter ma già respinto dal giocatore) e valutano la cessione di Giacomo Raspadori per sbloccare la situazione.